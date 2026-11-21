شركات محلية في سيرياتكس : المعرض يفتح أسواقاً جديدة ويعزز حضور المنتج الوطني.
بطولة الجمهورية للجوجيتسو تختتم منافساتها في دمشق بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة
وزارة التربية تجري الاختبار الكتابي للمسابقة المركزية لتعيين معلمين في ثلاث محافظات
اختتام البطولة الوطنية للمناظرات الجامعية المقامة على مدرج جامعة دمشق
الثوب قادها إلى رفات ابنها.. أم حسين تستعيد تفاصيل مجزرة كمين العتيبة في ريف دمشق عام 2014
تل النبي مندو.. ملتقى آثار قادش ونهر العاصي في ريف حمص الجنوبي الغربي
الطبيب السوري إيهاب رمان.. رحلة نجاح من إدلب إلى ألمانيا
افتتاح كلية الشريعة والمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية في حمص
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