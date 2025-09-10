جامع العثمانية في حلب القديمة.. روعة الفن المعماري الإسلامي

سانا تستطلع آراء عدد من أهالي حلب حول مدى وفرة مادة الغاز المنزلي مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام البائد
بالتعاون مع منظمة هاند.. جهود كبيرة لإدارة المسجد الأموي بدمشق من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
منتجات غذائية ومشغولات يدوية للمرأة الريفية في معرض الضمير بريف دمشق
مشروع مارينا وأهميته، في حديث محافظ طرطوس أحمد الشامي لـ سانا
