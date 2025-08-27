ماذا قال سفير جمهورية إندونيسيا عن معرض دمشق الدولي؟
وزير التربية: معرض دمشق الدولي نافذة على العالم الخارجي
وزير الطوارئ: معرض دمشق الدولي مرحلة جديدة في مسار التنمية
ورشة عمل في دمشق تبحث تأسيس مركز وطني لمكافحة الألغام
أسواق حلب القديمة… نبض اقتاد المدينة عبر العصور
سوريا تستقبل العالم، استعدادات قبل بدء الافتتاح الرسمي لمعرض دمشق الدولي
دورة لمدربي أندية كرة القدم في إدلب بإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض دمشق الدولي.. تمكين الفئات الأكثر ضعفاً
