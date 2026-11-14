السبت 14 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: ثلاثون ثانية من السحر.. نهر الفرات ومدينة الرقة بعد غروب الشمس.
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ثلاثون ثانية من السحر.. نهر الفرات ومدينة الرقة بعد غروب الشمس.

أهالي إدلب يحيون الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينتهم من النظام البائد
وزارة الاقتصاد تفتتح جناح “صناعة سورية” في معرض دمشق الدولي
بدء المرحلة الثانية من الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئين ينهي تحضيراته للمشاركة في بطولة غرب آسيا
معرض للفنان التشيكيلي أحمد أراجه بدمشق يتناول موضوعات اجتماعية وإنسانية وسياسية‏
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