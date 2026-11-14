بدء موسم قطاف فاكهة المانغا في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي
ثلاثون ثانية من السحر.. نهر الفرات ومدينة الرقة بعد غروب الشمس.
غابات الفرلق … لوحة خريفية ساحرة شمال اللاذقية
مجلس مدينة الرقة يبدأ تأهيل طريق الكراجات
صحة دير الزور تدرب فرق التوعية استعداداً لحملة لقاح شلل الأطفال
اكتشاف مدافن تعود للعصرين الروماني والبيزنطي خلال أعمال تنقيب في الرقة
40 ثانية من سماء مدينة تلدو بريف حمص الشمالي الغربي
بهدف توحيد الدعم الدولي.. منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ينطلق في دمشق 17 الجاري
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