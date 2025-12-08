مشاهد من العرض العسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة إدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

فعالية شعبية في بلدة قبتان الجبل بذكرى معركة “ردع العدوان” وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية
خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المسبح الأولمبي في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
مواطنون من دمشق يطالبون بمحاربة فلول النظام البائد لحفظ الأمن والاستقرار والحذر من الفتن التي تعمل عليها جهات خارجية
جولة لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على أحد معامل الأدوية في مدينة باب الهوى
حملة واسعة لإزالة الركام في معرة النعمان لتحسين البنية التحتية وتسهيل عودة الأهالي
