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80 لاعباً يتنافسون في بطولة حمص للووشو كونغ فو

حمص- سانا

أُقيمت اليوم الجمعة بطولة محافظة حمص للووشو كونغ فو، بمشاركة 80 لاعباً من فئتي الشباب والرجال، في صالة ملعب خالد بن الوليد، بهدف اختيار اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بطولة الجمهورية، والاستعداد للاستحقاقات الخارجية.

1L3A6545 80 لاعباً يتنافسون في بطولة حمص للووشو كونغ فو

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للووشو كونغ فو بحمص محمد الزين، في تصريح لـ سانا، أن البطولة تشكل محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين وانتقاء الأفضل للمشاركة في بطولة الجمهورية المقررة بعد أسبوعين.

1L3A6614 80 لاعباً يتنافسون في بطولة حمص للووشو كونغ فو

وأشار الزين إلى أهمية البطولة في إكساب اللاعبين الخبرة وتعزيز مهاراتهم، وتعويدهم على أجواء المنافسات الرسمية والجولات التحكيمية، بما يؤهلهم للمشاركة في البطولات الخارجية.


من جهته، بيّن المدرب إبراهيم عوال أن التحضيرات للبطولة تضمنت إقامة معسكرات تدريبية مكثفة لتطوير مستوى اللاعبين، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق نتائج أفضل في بطولة الجمهورية المقبلة.

وتُعد الووشو كونغ فو من الرياضات القتالية التي تجمع بين القوة البدنية والمهارات الفنية والانضباط.

1L3A6519 80 لاعباً يتنافسون في بطولة حمص للووشو كونغ فو
1L3A6539 80 لاعباً يتنافسون في بطولة حمص للووشو كونغ فو
1L3A6607 1 80 لاعباً يتنافسون في بطولة حمص للووشو كونغ فو
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