الصحة توضح التفاصيل حول حالات شلل الأطفال واللقاحات
معرض لمشاريع شبابية بإدلب انطلقت من التدريب إلى الإنتاج، بدعم مؤسستين إنسانيتين
مواصلات اللاذقية: بدء أعمال صيانة طريق ربيعة – خان الجوز
“الدبلوماسية السورية والمحيط العربي” محور جلسة حوارية مع الشباب في دمشق
محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بالاشتراك مع هيئة الاستثمار السورية
البدء في صيانة الكبل الضوئي المتضرر جراء السيول على محور الرقة – دير الزور
إزالة السواتر وردم الخنادق في منبج وريفها ضمن حملة “صدى الصمود 2”
مناورة في اللاذقية تحاكي مخاطر “التنين البحري” وتختبر جاهزية فرق الطوارئ
Sign in to your account
تذكرني