الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: إزالة السواتر وردم الخنادق في منبج وريفها ضمن حملة “صدى الصمود 2”
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إزالة السواتر وردم الخنادق في منبج وريفها ضمن حملة “صدى الصمود 2”

مشاركون في مهرجان “القرية السورية” يؤكدون دوره في إحياء التراث ودعم الحرف
وصول أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق بعد توقف لأكثر من عشر سنوات
الهطولات المطرية تسهم في تحسين المحاصيل الشتوية في القنيطرة
خان الشونة يحتضن معرض “الأنامل الحلبية” ضمن فعاليات حملة “حلب ست الكل”
عيد الفصح بنكهة التراث.. قرية أوتان في ريف حمص تفتتح معرضاً للأعمال اليدوية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى