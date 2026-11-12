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Reading: إنهاء “الحصانات الإدارية”.. كيف يُعزز إلغاء حجب حق التقاضي سيادة القانون في سوريا؟
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إنهاء “الحصانات الإدارية”.. كيف يُعزز إلغاء حجب حق التقاضي سيادة القانون في سوريا؟

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