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يوم دراسي للطلاب من داخل مدارس ريف درعا الشرقي

هانامي حلب.. مهرجان للثقافة اليابانية يتضمن عروضاً فنية وأنشطة متنوعة
مشاهد جوية لقرية السودا في ريف طرطوس
إدارة الهندسة العسكرية تزيل السواتر الترابية والتحصينات والخنادق التي أنشأتها قسد في الرقة
محافظ حلب يلتقي رؤساء الوحدات الإدارية ويبحث معهم تطوير الواقع الخدمي في الأحياء والبلدات
نهائي منافسات بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز في نادي الفروسية المركزي بريف دمشق
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