جولة تراثية في حمص القديمة، للتعريف بمعالمها التاريخية
مناقشة مخرجات المرحلة الأولى من ورشات عمرها بحماة
سيطرة شبه كاملة على حرائق ريف اللاذقية، بعد خمسة أيام من العمل المتواصل
معمل تصنيع لوحات السيارات خطوة لتعزيز الأمان المروري
إطلاق أول رحلة تجريبية للطيران الزراعي في مطار حلب بعد صيانته وإعادة تفعيل الطائرات
محاضرة علمية بالمركز الثقافي بطرطوس في اليوم العالمي للأدوية السريرية في طب الأسنان
القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق يزور المعالم الأثرية والثقافية في حماة
كيف يبدو واقع قطاعي التعليم والصحة في محافظة إدلب؟
