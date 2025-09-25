جولة تراثية في حمص القديمة، للتعريف بمعالمها التاريخية

فرق الدفاع المدني والإطفاء تبذل جهوداً كبيرة لإخماد الحرائق في الربيعة بريف اللاذقية
فرق الرقابة التموينية في الشمال السوري تكثف جولاتها على الأسواق والمحال التجارية مع اقتراب شهر رمضان
آراء عدد من الموقوفين بعد إطلاق إدارة الأمن العام سراحهم من السجن المركزي بحمص
استمرار أعمال الترميم لعدد من مدارس ريف دمشق التي دمرها النظام البائد
كلمة وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
