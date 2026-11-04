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تعاون نقابي سوري مصري في مجال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل

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وزير الإعلام يتحدث لـ سانا عن أهمية مشاركة سوريا في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في عمّان
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