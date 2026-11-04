تعاون نقابي سوري مصري في مجال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل
الملتقى السوري – الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك
من مواد البناء إلى خدمات النقل.. شركات عربية تبحث عن شراكات عبر منصة “بروجكت سوريا 2026”
بدء أعمال الجلسة التخصصية بين هيئة الاستثمار السورية والوفد الاقتصادي الصيني
مشاركون.. مهرجان “صنع في سوريا” بدمشق منصة داعمة لتسويق المنتج الوطني
في ختام مهرجان إدلب للزيتون.. 7 شركات تتنافس على أفضل مذاق لزيت الزيتون
ورشة حوارية في حلب تناقش سبل مواجهة خطاب الكراهية
معملا الإنشاءات المعدنية والخشبية في اللاذقية يعاودان نشاطهما الإنتاجي
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