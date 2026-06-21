سوريا تشارك في احتفالية اليوم العالمي للتراث بالرياض وتعرض تنوع إرثها الثقافي

الرياض-سانا

شاركت الجمهورية العربية السورية، ممثلةً بسفارتها لدى المملكة العربية السعودية بالرياض، في فعاليات احتفالية اليوم العالمي للتراث، الذي يصادف الـ 21 من حزيران، والتي نظمتها جمعية التراث غير المادي السعودية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وأكد القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش، أن مشاركة سوريا في هذه الفعالية تأتي في إطار الحرص على إبراز الإرث الحضاري والثقافي العريق الذي تزخر به، بمكوناته المادية وغير المادية، باعتبارها أحد أقدم مواطن الحضارة الإنسانية، وموطن دمشق أقدم عاصمة مأهولة بشكل متواصل في التاريخ.

وأوضح أن الجناح السوري قدم صورة غنية عن تنوع التراث السوري الأصيل، حيث شهد عروضاً فلكلورية مميزة إلى جانب عرض مسرحي قصير.

كما تضمن الجناح السوري مجموعة من اللوحات الفنية المستوحاة من التراث السوري، إضافة إلى نماذج من الأثاث والأعمال الحرفية المنفذة بفن الموزاييك الدمشقي الشهير، الذي يُعد من أبرز رموز الحرف التقليدية السورية، ومن الفنون التي عكست عبر التاريخ دقة الصنعة وجمال الذائقة الفنية السورية.

وشهد الجناح السوري إقبالاً لافتاً من زوار الفعالية، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالتعرف على مكونات التراث السوري وتنوعه، بما يعكس المكانة الثقافية والحضارية التي تحتلها سوريا، ودورها، بوصفها رافداً مهماً من روافد التراث الإنساني العالمي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص سوريا على التعريف بتراثها الثقافي والحضاري، وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي مع الشعوب الشقيقة والصديقة، بما يسهم في صون التراث الإنساني المشترك، ونقله إلى الأجيال القادمة.