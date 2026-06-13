حوارات التربية بين الكتاب والتدريب.. تجربة عبد الله علي حاج درويش

دمشق-سانا

من قرية كفرنوران بريف حلب، حيث تشكلت ملامح الطفولة في بيئة ريفية تقوم على الاعتماد على الذات وخدمة الناس، انتقل الباحث والمدرب التربوي عبد الله علي حاج درويش إلى فضاءات التعليم والتدريب والتأليف، حاملاً سؤالاً ظل يرافق تجربته: كيف يمكن تحويل المعرفة إلى مهارة، والتربية إلى قدرة عملية على التغيير؟.

في مسيرته، لا يفصل درويش بين الكتاب والورشة، أو الفكرة والممارسة، حيث وجد أن بناء اليافعين والشباب يتحقق عبر برامج تدريبية قادرة على الاقتراب من واقعهم، ومساعدتهم على اكتساب مهارات القرار والتواصل وتحمل المسؤولية.

بدايات تصنع المسار

درويش الذي نشأ في أسرة ريفية عُرفت بحضورها الاجتماعي واهتمامها بالشأن العام، يعتبر أن الريف منحه الإحساس بالمسؤولية والقدرة على الاعتماد على الذات، فيما أسهمت مضافة والده، التي كانت تستقبل الضيوف باستمرار، في تنمية روح المبادرة وخدمة المجتمع لديه منذ سنواته الأولى.

ويتحدث درويش في حديث مع سانا عن دراسته في كلية الشريعة بجامعة دمشق وتخرجه منها سنة 2004، وحصوله على درجة الماجستير في السياسة الشرعية، حيث كانت دراسة الشريعة بالنسبة له مدخلاً لفهم الأفكار والفلسفات ومناهج التفكير وتحليل السلوك الإنساني.

أما دراسة السياسة الشرعية، فشكّلت منعطفاً في مسيرته، لأنها فتحت أمامه مجالاً أوسع لفهم الشأن العام والعلاقة بين الفكر والواقع، وجعلته أكثر اهتماماً بقضايا المجتمع وصناعة القرار.

كتب من قلب التجربة

كان التأليف عند درويش امتداداً للتدريب والممارسة الميدانية، وخلال خمس سنوات، أصدر 14 كتاباً تنوعت بين الأدلة التدريبية والكتب الفكرية والرواية، وتركز معظمها على بناء الشخصية وتنمية مهارات الشباب واليافعين.

ومن أبرز مؤلفاته: “صدى الحياة”، و”دليل جلسات مهارات الحياة لليافعين”، و”سلطة المفاهيم وأثرها في التماسك المجتمعي خلال الثورة السورية”، و”المراهقون وتكوين الصداقات”.

ويبيّن درويش أن ما يجمع هذه الكتب هو محاولة سد فجوة بين المعرفة النظرية وحاجات اليافعين العملية، من خلال مواد تساعدهم على فهم ذواتهم، وبناء علاقاتهم، واتخاذ قراراتهم، والتفاعل الإيجابي مع محيطهم.

وتبقى رواية جلنار الأقرب إلى وجدانه، كما يقول، لأنها تلامس قضايا اليافعات بصورة مباشرة، وتضيء على قيم الأسرة والقرآن الكريم، وأهمية استثمار النعم المتاحة في بناء الذات.

التدريب اختبار للأفكار

عمل درويش مدرساً للتربية الإسلامية، ثم موجهاً تربوياً، قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب الذي وجد فيه مساحة أوسع للتأثير في شرائح مختلفة من المجتمع.

ويصف التدريس بأنه أمتع عمل مارسه في حياته، لأنه يتيح للمعلم أن يرى أثر جهده ينمو أمامه يوماً بعد يوم، أما التوجيه التربوي، فأتاح له التأثير في المعلمين أنفسهم، بما ينعكس على أجيال كاملة من الطلبة.

وفي التدريب، اتسعت دائرة عمله لتشمل اليافعين والشباب والمعلمين والعاملين في المؤسسات المختلفة، حيث رأى أن التدريب الحقيقي ليس ترفاً معرفياً، بل أداة عملية لتطوير الإنسان، لأنه ينقل المفاهيم من مستوى الفكرة إلى مستوى السلوك والمهارة.

ومن أبرز محطات مسيرته تأسيس أكاديمية “يافع”، التي تعد من أوائل المشاريع التربوية المتخصصة باليافعين واليافعات في سوريا، وجاءت فكرتها نتيجة ملاحظته ضعف الاهتمام بهذه الفئة العمرية الحساسة، ولا سيما خلال سنوات الثورة وما رافقها من تحديات سلوكية ونفسية، فسعت الأكاديمية إلى تقديم برامج في مهارات الحياة وبناء الشخصية، وإعداد ميسرين ومدربين قادرين على نقل هذه الخبرات إلى أعداد أكبر من الشباب واليافعين.

جيل يمتلك أدواته

يرى درويش أن الشباب السوري اليوم يحتاج، قبل أي شيء، إلى مهارات اتخاذ القرار، والتواصل الفعال، وتحمل المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن المجتمع بحاجة إلى جيل يمتلك المعرفة والقدرة على المبادرة والعمل الجماعي.

ويشير إلى أن الكتاب التربوي ينبغي أن يواكب التحولات المتسارعة التي يعيشها الشباب، وأن يقترب من أسئلتهم اليومية، بعيداً عن الخطاب النظري المجرد، فالتحدي، برأيه، لا يكمن في تقديم المعرفة فقط، بل في تحويلها إلى أدوات تساعد اليافع والشاب على فهم نفسه ومجتمعه ومستقبله.

ويتخذ درويش من الحديث النبوي الشريف “إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها”، شعاراً ومنهجاً لحياته، ويرى فيه دعوة دائمة إلى العمل والأمل وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت الظروف.

ويختتم درويش حديثه بالقول: “إن رسالتي الأساسية تتمثل في تكوين جيل جديد يمتلك مهارات التغيير، ويتحمل المسؤولية، ويتواصل بإيجابية مع الآخرين، ويستند إلى العلم والمعرفة في بناء مستقبله”.