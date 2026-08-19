معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج

القنيطرة-سانا
أعادت مديرية الخدمات الفنية في القنيطرة تشغيل معمل المجبول الإسفلتي في منطقة الحلس بريف المحافظة الشمالي، عقب تنفيذ أعمال صيانة شاملة.
وأوضح مدير الخدمات الفنية شحادة العرنوس في تصريح لمراسل سانا، أن تشغيل المعمل يأتي ضمن خطة تنفيذ الطرق المحلية والزراعية، مؤكداً أن الاعتماد على إنتاجه يسهم في توفير المواد والوقت وتحقيق جودة عالية أثناء التنفيذ.
وأشار العرنوس إلى أن المعمل يعمل وفق نظام إلكتروني مؤتمت يُبرمج لتزويد الخلاطات بالمواد الحصوية وهي السمسمية والعدسية والفولية بنسب محددة وفق نوع المجبول المطلوب، لافتاً إلى أن إنتاجيته تتراوح بين 60 و65 طناً في الساعة.
من جانبه، بين رئيس شعبة الحركة في المديرية عطا البكر أن الكوادر الفنية عملت خلال العام الجاري على صيانة المعمل وتجهيزه بعد توقفه خلال الفترة السابقة، مؤكداً جاهزية الآليات والقلابات لنقل المجبول إلى مواقع العمل.
وتواصل الجهات الخدمية في محافظة القنيطرة تأهيل المنشآت الحيوية والبنى التحتية لدعم التنمية المحلية وتحسين شبكة الطرق الواصلة بين القرى والبلدات الزراعية.