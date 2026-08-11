حوار اقتصادي بدمشق حول دور الدولة والقطاع الخاص ‏في بناء الاقتصاد السوري

دمشق-سانا

نظم مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد ‏غرف التجارة السورية اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية من ‏فعالية “الصالون الاقتصادي” تحت عنوان “النموذج ‏الأفضل لتدخل الدولة في الاقتصاد.. من يبني الاقتصاد، ‏الدولة أم السوق؟”، وذلك في فندق داما روز بدمشق‎.‎

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وتهدف الجلسة، التي شارك فيها عدد من رجال الأعمال ‏والصناعيين والتجار، إلى تعزيز الحوار الاقتصادي ‏البناء وتبادل الرؤى بين الفاعلين الاقتصاديين، ودعم بيئة ‏الأعمال، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية ‏وتحسين المناخ الاستثماري في سوريا‎.‎‎ ‎

تحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص

وبين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان ‏في تصريح لـ سانا، أن الجلسة ناقشت التغيير الاقتصادي ‏وتدخل الدولة في الاقتصاد والصناعة، مبيناً أن سوريا ‏انتقلت من الاقتصاد الموجه القائم على الفكر الاشتراكي ‏إلى اقتصاد السوق الحر، الذي مارسته البلاد تاريخياً ‏باستثناء العقود الماضية‎.‎

‎ ‎وأوضح ديروان، أن التوجه الاقتصادي الجديد يفرض ‏واجبات مختلفة على الحكومة والصناعيين، ويطرح ‏توقعات جديدة لدى المستهلكين والموردين، مشيراً إلى ‏أهمية تحديد طبيعة تدخل الدولة في الاقتصاد وحدوده، ‏وما يتوجب عليها القيام به، وما ينبغي أن تتركه للقطاع ‏الخاص في إطار اقتصاد حر وتنافسي‎.‎

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ولفت ديروان إلى ضرورة تحديد الأدوار بين الدولة ‏والقطاع الخاص، بما يضمن عدم تحول تدخل الدولة إلى ‏عامل ذي أثر سلبي في العملية الاقتصادية، مؤكداً أهمية ‏معرفة ما يتوجب على الصناعي القيام به، وما يقع ضمن ‏مسؤوليات الدولة‎.‎

بدوره، أشار مدير عام مركز الدراسات والأبحاث ‏الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية محمد غزال ‏في تصريح مماثل، إلى أن الاتحاد استعاد زمام المبادرة ‏وبدأ يأخذ دوره بشكل فعلي في السوق السورية، من ‏خلال اللجان المتخصصة ومجالس الأعمال ومركز ‏الدراسات والأبحاث الاقتصادية‎.‎

الاتحاد شريك في التنمية الاقتصادية

وأوضح غزال، أن فعالية “الصالون الاقتصادي” تناقش ‏حدود الدور الأمثل لتدخل الدولة في الاقتصاد، وأين يبدأ ‏دور الدولة وينتهي، وأين يبدأ دور القطاع الخاص ‏وينتهي، مبيناً أن اتحاد غرف التجارة السورية يمثل ‏شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية‎.‎



من جهته، أوضح مدير شركة روابط للاستشارات ‏الإدارية والمالية رازي محي الدين، أن النقاش تناول دور ‏الدولة وحجم تدخلها ودور القطاع العام في الاقتصاد ‏السوري، في ضوء تعدد المدارس الاقتصادية، بدءاً من ‏الليبرالية وصولاً إلى الاتجاهات الأكثر تدخلاً من الدولة، ‏مع طرح خيارات وسطية بين الطرفين‎.‎

مستقبل القطاع العام

وبين محي الدين، أن الجلسة تناولت عدداً من الخيارات ‏المتعلقة بمستقبل القطاع العام، ومنها دعم القطاع ‏الخاص، والحفاظ على القطاع العام أو إعادة إحيائه، ‏إضافة إلى إمكانية إعادة هيكلته وحوكمته وتحويل بعض ‏مؤسساته إلى شركات مساهمة، بما يحقق كفاءة أكبر في ‏إدارة الموارد‎.‎

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وحول انعكاس هذه الحوارات على القطاع العام والقرار ‏الحكومي، لفت محي الدين إلى أهمية استمرار النقاشات ‏الاقتصادية وتبادل الآراء بين مختلف الجهات، ولا سيما ‏في ظل وجود تحديات تتعلق بالجمارك والحمائية الزائدة، ‏التي قد تؤدي إلى ترهل القطاعين العام والخاص ‏وإضعاف قدرتهما على المنافسة‎.‎

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وأكد محي الدين، أن زيادة حيوية هذه الجلسات وتوسيع ‏المشاركة فيها تسهم في تقديم صورة أوضح أمام مختلف ‏الأطراف، مشيراً إلى أهمية أن تفضي هذه النقاشات إلى ‏أوراق عمل ترفع إلى الجهات الحكومية، مع إمكانية ‏إشراك الجهات المعنية في الحوار، بما يسهم في تشكيل ‏رأي عام اقتصادي واعٍ في سوريا‎.‎

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وكانت الجلسة الأولى من فعالية “الصالون الاقتصادي” ‏عقدت في الـ 5 من تموز الماضي، بعنوان “الحوكمة في ‏سوريا 2026.. من الإدارة التقليدية إلى التنافسية ‏والاستدامة‎”.‎

ويعد “الصالون الاقتصادي” مساحة حوارية تجمع صناع ‏القرار ورواد الأعمال والخبراء والباحثين، لمناقشة ‏القضايا الاقتصادية واستشراف ملامح الاقتصاد السوري ‏وبحث حلول التحديات الراهنة فيما يعد مركز الدراسات ‏والأبحاث الاقتصادية، مؤسسة بحثية غير حكومية، ‏تأسست في تشرين الثاني عام 2025 وتعمل تحت مظلة ‏اتحاد غرف التجارة السورية، وتعنى بإعداد الدراسات ‏والأبحاث والاستشارات الاقتصادية وتحليل البيانات ‏والسياسات والمؤشرات الاقتصادية على المستويين الكلي ‏والجزئي‎.‎