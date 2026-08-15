موجة الحر تفاقم معاناة النازحين في مخيم النصيرات وسط غزة

تجربة دار الرشيد في معرض دمشق الدولي للكتاب تدخل مرحلة جديدة في صناعة النشر التفاعلي
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“العدالة الانتقالية بوابة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية” محاضرة في مدينة سلمية بريف حماة
وزير العدل يتحدث لـ سانا حول مشاركة سوريا بمؤتمر Justice Matters المنعقد في لاهاي بهولندا
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