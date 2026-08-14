على طاولة التحدي.. أبطال القوة البدنية يتنافسون في بطولة الجمهورية لمصارعة الاذرع بدمشق

حفل لتكريم ودمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن نشاطات متنوعة في المركز الثقافي بالقنيطرة
امتلاء البركة الشرقية الأثرية في مدينة بصرى الشام بريف درعا جراء الهطولات المطرية
الرئيس الشرع: شمال شرق سوريا خال اليوم من أي قواعد أجنبية
تحديات خدمية في حي السبيل 2 بحمص تعيق عودة الأهالي
الشعار يبحث في إدلب واقع القطاعين التجاري والصناعي ويؤكد دعم الاستثمار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى