معرض دمشق الدولي.. انطباعات الزوار وذكرياتهم

دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
أبناء الطوائف المسيحية في حلب يحتفلون بعيد الفصح المجيد، ودعوات بأن يعم السلام أرجاء الوطن
وزير الطاقة المهندس محمد البشير يضع محطة تحويل عربين بريف دمشق باستطاعة 30 ميغا فولط أمبير في الخدمة
في قلب دمشق.. أهازيج الحرية تصدح وفرحة الأهالي تعانق السماء
بعد سنوات من التوقف.. النشاط الزراعي يعود إلى قرى ريف درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى