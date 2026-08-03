مواهب ناشئة وواعدة في اليوم الأول لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

مديرية الاتصالات في طرطوس تنظّم احتفالية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
التبرعات لحملة “الوفاء لإدلب” رسالة أمل لإنهاء المعاناة ورسم المستقبل
أجنحة مخصصة للوسائل التعليمية الرقمية والتفاعلية ضمن معرض دمشق الدولي للكتاب
ورشة عمل بدمشق لمناقشة مؤشر الجوع العالمي وواقع الأمن الغذائي في سوريا
أونماخت لـ سانا: معرض “سيريا هايتك” فرصة لتطوير منظومة التحول الرقمي والخدمات في سوريا
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