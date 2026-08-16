انطلاق حملة “بأيدينا نخليها أجمل” في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا
انطلقت اليوم الأحد، في مدينة دير الزور حملة “بأيدينا نخليها أجمل” بمشاركة عدد من المديريات الخدمية والجهات المعنية، بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة.
وتتضمن الحملة التي تقام بإشراف المحافظة ومجلس المدينة، وبمشاركة مختلف الجهات الخدمية، إزالة الأنقاض وترحيل النفايات المتراكمة، إضافة إلى تنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل وإحياء المساحات الخضراء.
الحملة تشمل أرجاء المحافظة
وأوضح رئيس مجلس مدينة دير الزور ياسر الشيخ لمراسل سانا، أن الحملة ستتواصل لمدة 90 يوماً لتشمل مختلف مناطق المحافظة، وتبدأ في مرحلتها الأولى من مركز المدينة لتمتد إلى جميع أحيائها، عبر تقسيمها إلى 6 قطاعات، بدءاً من أحياء القصور وغازي عياش والحويقة وفيلات البلدية التي انطلقت فيها الأعمال اليوم.
وأشار الشيخ إلى أن الحملة تهدف إلى تحسين المظهر العام وإعادة الحيوية إلى المساحات الخضراء، وإزالة مكبات النفايات العشوائية، وإزالة الركام وتنظيف وفتح الطرقات وتجهيزها لإعادة تأهيلها بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين.
مشاركة واسعة من الجهات الخدمية
من جهته بين مدير النظافة في دير الزور رامي العلي أن الحملة يشارك فيها الدفاع المدني ومديريات الزراعة والخدمات الفنية والصحة والعديد من الجهات الخدمية، عبر آليات ومعدات وكوادر بشرية، إضافة الى مشاركة وزارتي الدفاع والداخلية.
وأشار مدير الإعلام والاتصال بمديرية إعلام دير الزور قاسم العمري إلى أن الحملة هي بتوجيه من المحافظة بالتعاون مع مجلس المدينة والمديريات المعنية، وتشمل 3 مراكز مدن هي المدينة والميادين والبوكمال، داعياً الأهالي إلى أن يكونوا جزءاً من هذه الحملة من خلال مساعدة الفرق التطوعية العاملة.
وكان مجلس مدينة دير الزور أطلق خلال الفترة الماضية عدة حملات نظافة سابقة شاركت فيها منظمات وجمعيات لإزالة القمامة والأنقاض وفتح الطرقات.