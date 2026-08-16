انطلاق حملة “بأيدينا نخليها أجمل” في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا‏

انطلقت اليوم الأحد، في مدينة دير الزور حملة “بأيدينا نخليها ‏أجمل” بمشاركة عدد من المديريات الخدمية والجهات المعنية، ‏بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة‎.‎

وتتضمن الحملة التي تقام بإشراف المحافظة ومجلس المدينة، ‏وبمشاركة مختلف الجهات الخدمية، إزالة الأنقاض وترحيل ‏النفايات المتراكمة، إضافة إلى تنظيف الشوارع والحدائق ‏وإعادة تأهيل وإحياء المساحات الخضراء‎.‎

الحملة تشمل أرجاء المحافظة

وأوضح رئيس مجلس مدينة دير الزور ياسر الشيخ لمراسل ‏سانا، أن الحملة ستتواصل لمدة 90 يوماً لتشمل مختلف مناطق ‏المحافظة، وتبدأ في مرحلتها الأولى من مركز ‏المدينة لتمتد إلى جميع أحيائها، عبر تقسيمها إلى 6 قطاعات، ‏بدءاً من أحياء القصور وغازي عياش والحويقة وفيلات البلدية ‏التي انطلقت فيها الأعمال اليوم‎.‎

وأشار الشيخ إلى أن الحملة تهدف إلى تحسين المظهر العام ‏وإعادة الحيوية إلى المساحات الخضراء، وإزالة مكبات ‏النفايات العشوائية، وإزالة الركام وتنظيف وفتح الطرقات ‏وتجهيزها لإعادة تأهيلها بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين‎.‎

مشاركة واسعة من الجهات الخدمية

من جهته بين مدير النظافة في دير الزور رامي العلي أن ‏الحملة يشارك فيها الدفاع المدني ومديريات الزراعة والخدمات ‏الفنية والصحة والعديد من الجهات الخدمية، عبر آليات ومعدات ‏وكوادر بشرية، إضافة الى مشاركة وزارتي الدفاع والداخلية‎.‎

وأشار مدير الإعلام والاتصال بمديرية إعلام دير الزور قاسم ‏العمري إلى أن الحملة هي بتوجيه من المحافظة بالتعاون مع ‏مجلس المدينة والمديريات المعنية، وتشمل 3 مراكز مدن هي ‏المدينة والميادين والبوكمال، داعياً الأهالي إلى أن يكونوا جزءاً من ‏هذه الحملة من خلال مساعدة الفرق التطوعية العاملة‎.‎

وكان مجلس مدينة دير الزور أطلق خلال الفترة الماضية عدة ‏حملات نظافة سابقة شاركت فيها منظمات وجمعيات لإزالة ‏القمامة والأنقاض وفتح الطرقات‎.‎