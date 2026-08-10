ثلاثة إخوة على طريق الحرية.. شهيدان ومناضل أكمل الدرب

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البدء بأعمال تزفيت طريق منبج – الخفسة في ريف حلب الشرقي
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