ورشة عمل في جامعة إدلب حول معايير ضمان الجودة وآلية إعداد التقرير الذاتي ‏

إدلب-سانا‏

‏ ‏

نظمت جامعة إدلب، اليوم الإثنين، ورشة عمل تخصصية بعنوان “معايير نظام ضمان الجودة ‏في مؤسسات التعليم العالي وآلية إعداد التقرير الذاتي”، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للجودة ‏والاعتمادية في التعليم العالي، ومركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، بهدف ‏تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بالأداء المؤسسي والأكاديمي.‏

وناقشت الورشة التي تستمر على مدى يومين على مدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏بالجامعة، المحاور الأساسية لمعايير الاعتماد الأكاديمي، والخطوات العملية لإعداد التقرير ‏الذاتي وفق المنهجية الوطنية، بما يضمن تحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع ‏متطلبات سوق العمل.‏

وأوضحت عضو مجلس المفوّضين في الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي ‏الدكتورة نسرين علي السلامة، في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم الورشة يعتبر خطوة مهمة ‏لنشر ثقافة الجودة الاعتمادية في الجامعات، مبينةً أن اليوم الأول من الورشة يتناول ‏التعريف بمعايير نظام الجودة والاعتمادية في التعليم العالي في سوريا، في حين يتمحور ‏اليوم الثاني حول إعداد ملف الدراسة الذاتية والتقييم الذاتي للمؤسسات كأحد المتطلبات ‏الأساسية التي يجب تقديمها للهيئة، لنيل الاعتماد الوطني ليكون بوابة للاعتماد الإقليمي ‏ومن ثم الدولي، إضافة إلى وجود تطبيق عملي فيما يخص كتابة التقرير وفهرسة الوثائق ‏إلكترونيا أو ورقياً، بما يضمن جودة تقديم الوثيقة الصحيحة في المكان الصحيح.‏

بدوره، لفت مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جامعة إدلب، الدكتور إبراهيم ‏عبد الله، في تصريح مماثل، إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتأهيل ‏كوادرها على تطبيق معايير الجودة، وتمكين الكليات من إنجاز تقاريرها الذاتية بكفاءة عالية، ‏تمهيداً للتقدم بطلبات الاعتماد البرامجي والمؤسسي.‏

عميد كلية الهندسة المدنية، المهندس ياسر عبد الوهاب، أشار إلى أن الورشة تناولت ‏معلومات وافية عن الحوكمة ومبادئ الجودة والاعتمادية التي ستلزم بها الجامعات السورية ‏قريباً، إضافة إلى بعض المعايير العالمية التي يجب تطبيقها ضمن الجامعات السورية ‏للوصول إلى تصنيفات جيدة قريبة من تصنيف الجامعات في دول الجوار كالأردن وتركيا، ‏مؤكداً أن معايير الجودة في الكليات الهندسية لم تعد خياراً بل ضرورة، لضمان جودة الخريج ‏وقدرته على المنافسة. ‏

وتُعد الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي الجهة الرسمية المسؤولة عن ‏وضع معايير ضمان الجودة، ومنح الاعتماد للمؤسسات والبرامج الأكاديمية، وتهدف إلى ‏الارتقاء بمنظومة التعليم العالي، في حين يُعنى مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في ‏جامعة إدلب، بنشر ثقافة الجودة ومتابعة تطبيق المعايير في كليات الجامعة، وتقديم الدعم ‏الفني لإعداد ملفات الاعتماد والتقارير الذاتية.‏