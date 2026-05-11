ورشة عمل في جامعة إدلب حول معايير ضمان الجودة وآلية إعداد التقرير الذاتي ‏

إدلب-سانا
نظمت جامعة إدلب، اليوم الإثنين، ورشة عمل تخصصية بعنوان “معايير نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وآلية إعداد التقرير الذاتي”، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي، ومركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، بهدف تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بالأداء المؤسسي والأكاديمي.
وناقشت الورشة التي تستمر على مدى يومين على مدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، المحاور الأساسية لمعايير الاعتماد الأكاديمي، والخطوات العملية لإعداد التقرير الذاتي وفق المنهجية الوطنية، بما يضمن تحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحت عضو مجلس المفوّضين في الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي الدكتورة نسرين علي السلامة، في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم الورشة يعتبر خطوة مهمة لنشر ثقافة الجودة الاعتمادية في الجامعات، مبينةً أن اليوم الأول من الورشة يتناول التعريف بمعايير نظام الجودة والاعتمادية في التعليم العالي في سوريا، في حين يتمحور اليوم الثاني حول إعداد ملف الدراسة الذاتية والتقييم الذاتي للمؤسسات كأحد المتطلبات الأساسية التي يجب تقديمها للهيئة، لنيل الاعتماد الوطني ليكون بوابة للاعتماد الإقليمي ومن ثم الدولي، إضافة إلى وجود تطبيق عملي فيما يخص كتابة التقرير وفهرسة الوثائق إلكترونيا أو ورقياً، بما يضمن جودة تقديم الوثيقة الصحيحة في المكان الصحيح.
بدوره، لفت مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جامعة إدلب، الدكتور إبراهيم عبد الله، في تصريح مماثل، إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتأهيل كوادرها على تطبيق معايير الجودة، وتمكين الكليات من إنجاز تقاريرها الذاتية بكفاءة عالية، تمهيداً للتقدم بطلبات الاعتماد البرامجي والمؤسسي.
عميد كلية الهندسة المدنية، المهندس ياسر عبد الوهاب، أشار إلى أن الورشة تناولت معلومات وافية عن الحوكمة ومبادئ الجودة والاعتمادية التي ستلزم بها الجامعات السورية قريباً، إضافة إلى بعض المعايير العالمية التي يجب تطبيقها ضمن الجامعات السورية للوصول إلى تصنيفات جيدة قريبة من تصنيف الجامعات في دول الجوار كالأردن وتركيا، مؤكداً أن معايير الجودة في الكليات الهندسية لم تعد خياراً بل ضرورة، لضمان جودة الخريج وقدرته على المنافسة.
وتُعد الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير ضمان الجودة، ومنح الاعتماد للمؤسسات والبرامج الأكاديمية، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي، في حين يُعنى مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جامعة إدلب، بنشر ثقافة الجودة ومتابعة تطبيق المعايير في كليات الجامعة، وتقديم الدعم الفني لإعداد ملفات الاعتماد والتقارير الذاتية.