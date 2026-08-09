من ذاكرة القصف إلى “صيف سوريا”.. قلعة دمشق تروي حكاية التغيير

6 عمليات لتصحيح الجنف مجاناً في مشفى حمص الجامعي ضمن حملة شفاء4
الغابة الاستوائية في طرطوس تجمع بين المتعة التعليمية والسياحة البيئية
ثلاثة إخوة على طريق الحرية.. شهيدان ومناضل أكمل الدرب
تفاعل جماهيري واسع مع العروض العسكرية في مهرجان “صيف سوريا”
إدارة الهجرة والجوازات في حلب.. أعمال متواصلة لخدمة الأهالي
“صيف سوريا” في قلعة دمشق يجمع التراث التركماني بأنشطة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
حين يصبح الألم دافعاً.. أحمد نحاس نموذجاً للإرادة
بتوجيه من الرئيس الشرع.. منحة مالية بمليون دولار لدعم مستشفى تدمر الوطني والنهوض به
Sign in to your account
تذكرني