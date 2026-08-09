من ذاكرة القصف إلى “صيف سوريا”.. قلعة دمشق تروي حكاية التغيير

بدء حملة تنظيف للشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة دير حافر بريف حلب
مقتطف من المؤتمر الصحفي لمحافظ حلب للحديث عن آخر التطورات في المدينة
شركات ومنصات توصيل الطلبات توقع ميثاقاً طوعياً لسلامة سائقي التوصيل خلال “موتور شو 2026”
وزارة الإدارة المحلية تطلق البرنامج الوطني لرصد ‏ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة‎
وفد سوري يشارك في أعمال الدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية في باريس
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