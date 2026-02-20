اتفاقيات جديدة بين الهلال الأحمر السوري ونظيره التركي لتعزيز الاستجابة الإنسانية

دمشق-سانا

بحث رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة، مع الأمين العام للهلال الأحمر التركي ألبير كوجوك والوفد المرافق له الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا جراء الأزمات والكوارث، وكيفية الاستجابة لها، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتخفيف معاناة المتضررين والفئات الأشد ضعفاً.

وذكرت المنظمة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة أن اللقاء الذي انعقد في مركزها الرئيسي بدمشق شهد توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة لتعزيز العمل الإغاثي والخدمي، تضمنت دعم بناء مقر جديد لفرع المنظمة في محافظة إدلب، إضافة إلى تنفيذ مشروع حيوي لتوزيع وجبات الإطعام ومادة الخبز في محافظتي دمشق وحلب خلال شهر رمضان المبارك.

وتواصل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية في مختلف المحافظات السورية، في ظل استمرار تداعيات الأزمات والكوارث التي أثرت على الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان.