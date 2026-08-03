سوريا تشارك في المؤتمر العالمي للدراسات السريانية والعربية المسيحية في بوخارست
“ليلة الوداع” على خشبة مسرح الحمراء ضمن مهرجان سوريا المسرحي
صناعيون لـ سانا: خفض سعر الفيول الصناعي فرصة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني
إتلاف 1500 لغم من مخلفات النظام البائد في قارة بريف دمشق
ملتقى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دير الزور يستعرض التخصصات الأكاديمية والبرامج
محافظ الرقة يبحث مع أعضاء المكتب التنفيذي آليات العمل خلال المرحلة المقبلة
وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني
الرئيس الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة
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