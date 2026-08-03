سوريا تشارك في المؤتمر العالمي للدراسات السريانية والعربية المسيحية في بوخارست

“لا رقيب على الفكر والقلم والإبداع” وزير الثقافة لـسانا خلال جولته على معرض دمشق الدولي للكت
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