خطوة ثقافية جديدة.. مديرية للبحث والنشر والترجمة ومجلة علمية محكمة

قرية المغيرية في جبل الأكراد تروي حكاية العودة وتبعث الأمل في ريف اللاذقية
تدريب بدمشق على أسس تحليل الحمض النووي الجنائي بتنظيم الطاقة الذرية والصليب الأحمر
وزارة الطاقة تفتح ثلاث بوابات مفيض في سد الفرات تجنباً لأضرار فيضان المياه
افتتاح الصالة الرياضية في طرطوس بعد إعادة تأهيلها ‏
منظمة التنمية السورية توزع سللاً غذائية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
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