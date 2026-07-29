مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع النظام الداخلي تمهيداً لإقراره
خطوة ثقافية جديدة.. مديرية للبحث والنشر والترجمة ومجلة علمية محكمة
لأول مرة في سوريا.. السياحة تطلق تطبيق «My Syria» للخدمات السياحية والضيافة الرقمية
المركزي السوري يوقع اتفاقية لفتح حساب لدى البنك المركزي التركي
مديرية زراعة دمشق وريفها تتابع تنفيذ مشاريع دعم المزارعين
عودة الاستقرار الكهربائي تسهم في تحسين واقع المياه وتنشيط الأعمال في ريف القنيطرة الجنوبي
الرئيس الشرع يتقبل أوراق اعتماد سفير الجمهورية التشيكية لدى سوريا
تخريج 25 من أطفال الدمج التعليمي من مركزي الإعاقة السمعية واضطراب طيف التوحد في منظمة (آمال)
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