عودة الاستقرار الكهربائي تسهم في تحسين واقع المياه وتنشيط الأعمال في ريف القنيطرة الجنوبي

مقبرة العتيبة تُعيد جُرح الغوطة.. أم تتعرف على جثة ابنها
انتعاش حركة العبور في معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق
الموارد المائية في درعا تجري جولة ميدانية لتقييم جودة مياه الينابيع والسدود
عودة آخر العائلات إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بعد إغلاق آخر مركز إيواء
مديرية الاتصالات في طرطوس تنظّم احتفالية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى