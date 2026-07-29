ندوة حوارية في إدلب بعنوان “استراتيجيات التحضير الذكي للامتحانات” بهدف دعم الطلاب نفسياً

تفاصيل مهمة حول الاستبيان الذي طرحته اللجنة التحضيرية
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