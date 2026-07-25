من صفحات الكتب إلى منصة التتويج.. طفلان سوريان يتألقان في تحدي القراءة العربي على مستوى تركيا

مشاهد من استمرار إقبال الزوار على أجنحة وفعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب
وفد رسمي سوري يشارك في مؤتمر منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية
استمرار فعاليات صندوق التنمية السوري في اللاذقية
تعاون بين وزارة الصحة و”كولالاك” التركية لتحسين جودة حياة الأطفال المصابين بمرض ‏PKU
وزير الخارجية التركي يجدد دعم بلاده لسوريا وتعزيز أمنها واستقرارها
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