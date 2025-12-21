سيدات حلب في الصفوف الأولى، بصمة نسائية واضحة في تنظيم حملة “حلب ست الكل”.

وفاء لدماء الشهداء.. بماذا تبرع وزير الطوارئ دعماً لحملة الوفاء لإدلب؟
تضامن شعبي ورسمي واسع في فعالية “أبشري حوران”
احتفالات أبناء الطوائف المسيحية بعيد الصليب في مدينة معلولا بريف دمشق
افتتاح مدرسة كفر حلب الابتدائية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها
رفع العلم السوري فوق برج صافيتا بمناسبة ذكرى التحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى