سيدات حلب في الصفوف الأولى، بصمة نسائية واضحة في تنظيم حملة “حلب ست الكل”.
رجل الأعمال عبد القادر سنكري يترجم محبته لحلب إلى دعم مالي كبير يعزز حملة “حلب ست الكل”
إضاءة شجرة الميلاد في القصير بريف حمص
إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة الصليب المقدس بدمشق
سوق ميلادي لمدارس الأحد الأرثوذكسية في كنيسة رقاد السيدة بطرطوس
من شهادة الأب إلى أمانة الابنة، مصحف شهيد يهدى لصالح حملة “حلب ست الكل”.
تشرين يفوز على الجيش بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
كرنفال ميلادي لكاتدرائية سيدة النياح بدمشق
