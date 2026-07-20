التجهيزات الصناعية الحديثة في “ناس تكس 2026”.. ركيزة لرفع جودة الإنتاج
ندوة في دمشق تؤكد دور المؤسسات المجتمعية في الحد من آفة المخدرات
ندوة حوارية في إدلب بعنوان “استراتيجيات التحضير الذكي للامتحانات”
حضور فاعل لجناح وزارة الثقافة في معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس2026”
ممثلو شركات متخصصة بصناعة المفروشات: “ناس تكس 2026” يعزز التنافسية بين الشركات
شوارع مدريد تتلون بأعلام إسبانيا.. سانا ترصد آراء مشجعي الماتادور وسط المدينة
لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور.. انطلاق أعمال تعبيد طريق عزمارين في محافظة إدلب
بلدة مسحرة في ريف القنيطرة.. بين ماض مثقل بالدمار وحاضر يحاول إعادة بناء المدارس والمنازل
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