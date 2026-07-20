التجهيزات الصناعية الحديثة في “ناس تكس 2026”.. ركيزة لرفع جودة الإنتاج

الرئيس الشرع ضمن مؤتمر وحدة الخطاب الإسلامي: المنبر وأي موقع لمخاطبة العامة هو بحد ذاته أمانة
حملة توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب لطلاب المدارس والأهالي في جبل الأكراد باللاذقية
مجلس بلدة حزيمة في ريف الرقة الشمالي يتخذ إجراءات إسعافية بعد ارتفاع منسوب مياه نهر البليخ
“حلب غالية علينا” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون عن أهمية التبرع لصالح الحملة
إطلاق قناة “السورية” في شهر رمضان، برامج خدمية واجتماعية واقتصادية تلامس قضايا المواطن اليوم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى