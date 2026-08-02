تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي

IMG 7413 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي

حمص-سانا‏

بدأت مديرية التربية والتعليم في حمص اليوم الأحد، ‏مجموعة من الدورات التأهيلية والتدريبية ‏المخصصة للكوادر التربوية، بمشاركة نحو 150 ‏متدرباً استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد‎.‎

IMG 7419 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي

وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص ‏ملك السباعي في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورات ‏تشمل منهاج الفئة (ب)، والوسائل التعليمية لمعلمي ‏اللغات والفيزياء والكيمياء، وإدارة المستودعات، ‏والتعليم الشامل والدعم النفسي والاجتماعي، وتستمر ‏خمسة أيام في دائرتي الصحة المدرسية والتقنيات‎.‎

وبينت السباعي أن الهدف من الدورات هو رفع ‏كفاءة الكوادر التربوية والإدارية، وتعزيز جودة ‏العملية التعليمية، وتطوير استخدام الوسائل التعليمية ‏الحديثة، وترسيخ مفاهيم التعليم الشامل والدعم ‏النفسي والاجتماعي‎.‎

IMG 7423 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي

وذكرت أن الدورات تتوزع على عدة محاور ‏تخصصية تستهدف مختلف فئات العاملين في القطاع ‏التربوي، حيث تتناول دورة منهاج الفئة (ب) آليات ‏القيد والقبول وتحديد مستويات الطلاب والمنهاج ‏الخاص بهم، فيما تركز دورة الوسائل التعليمية على ‏تنمية مهارات معلمي اللغات والفيزياء والكيمياء في ‏توظيف الوسائل التعليمية الحديثة داخل الصف‎.‎

ولفتت السباعي إلى أن دورة إدارة المستودعات ‏تتناول تطوير آليات تنظيم وإدارة المستودعات ‏المدرسية، في حين تبحث دورة التعليم الشامل ‏والدعم النفسي والاجتماعي سبل تعزيز دمج جميع ‏الطلاب في البيئة التعليمية، وتزويد الكوادر التربوية ‏بالمهارات اللازمة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ‏للمتعلمين‎.‎

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة مديرية التربية ‏والتعليم بحمص لتأهيل وتطوير الكوادر التربوية ‏والإدارية، ومواكبة المستجدات في المناهج وأساليب ‏التدريس والإدارة المدرسية‎.

IMG 7411 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي
IMG 7412 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي
IMG 7416 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي
IMG 7418 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي
IMG 7427 تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في جباتا الخشب ويستهدف بالمدفعية مناطق بريف القنيطرة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي
قائد الأمن الداخلي في اللاذقية: توقيف محرضين وحظر التجول لحماية السلم الأهلي في المحافظة
مهرجان “أهلاً بالربيع”.. دعم المنتج الوطني بأسعار مخفّضة في النشابية بريف دمشق
العايش يبحث مع عبدي متابعة مسار الاندماج والإفراج عن المعتقلين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك