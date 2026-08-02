تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي

حمص-سانا‏

بدأت مديرية التربية والتعليم في حمص اليوم الأحد، ‏مجموعة من الدورات التأهيلية والتدريبية ‏المخصصة للكوادر التربوية، بمشاركة نحو 150 ‏متدرباً استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد‎.‎

وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص ‏ملك السباعي في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورات ‏تشمل منهاج الفئة (ب)، والوسائل التعليمية لمعلمي ‏اللغات والفيزياء والكيمياء، وإدارة المستودعات، ‏والتعليم الشامل والدعم النفسي والاجتماعي، وتستمر ‏خمسة أيام في دائرتي الصحة المدرسية والتقنيات‎.‎

وبينت السباعي أن الهدف من الدورات هو رفع ‏كفاءة الكوادر التربوية والإدارية، وتعزيز جودة ‏العملية التعليمية، وتطوير استخدام الوسائل التعليمية ‏الحديثة، وترسيخ مفاهيم التعليم الشامل والدعم ‏النفسي والاجتماعي‎.‎

وذكرت أن الدورات تتوزع على عدة محاور ‏تخصصية تستهدف مختلف فئات العاملين في القطاع ‏التربوي، حيث تتناول دورة منهاج الفئة (ب) آليات ‏القيد والقبول وتحديد مستويات الطلاب والمنهاج ‏الخاص بهم، فيما تركز دورة الوسائل التعليمية على ‏تنمية مهارات معلمي اللغات والفيزياء والكيمياء في ‏توظيف الوسائل التعليمية الحديثة داخل الصف‎.‎

ولفتت السباعي إلى أن دورة إدارة المستودعات ‏تتناول تطوير آليات تنظيم وإدارة المستودعات ‏المدرسية، في حين تبحث دورة التعليم الشامل ‏والدعم النفسي والاجتماعي سبل تعزيز دمج جميع ‏الطلاب في البيئة التعليمية، وتزويد الكوادر التربوية ‏بالمهارات اللازمة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ‏للمتعلمين‎.‎

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة مديرية التربية ‏والتعليم بحمص لتأهيل وتطوير الكوادر التربوية ‏والإدارية، ومواكبة المستجدات في المناهج وأساليب ‏التدريس والإدارة المدرسية‎.