تربية حمص تنظم برامج تدريبية لكوادر تربوية ‏استعداداً للعام الدراسي

حمص-سانا
بدأت مديرية التربية والتعليم في حمص اليوم الأحد، مجموعة من الدورات التأهيلية والتدريبية المخصصة للكوادر التربوية، بمشاركة نحو 150 متدرباً استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص ملك السباعي في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورات تشمل منهاج الفئة (ب)، والوسائل التعليمية لمعلمي اللغات والفيزياء والكيمياء، وإدارة المستودعات، والتعليم الشامل والدعم النفسي والاجتماعي، وتستمر خمسة أيام في دائرتي الصحة المدرسية والتقنيات.
وبينت السباعي أن الهدف من الدورات هو رفع كفاءة الكوادر التربوية والإدارية، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وتطوير استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، وترسيخ مفاهيم التعليم الشامل والدعم النفسي والاجتماعي.
وذكرت أن الدورات تتوزع على عدة محاور تخصصية تستهدف مختلف فئات العاملين في القطاع التربوي، حيث تتناول دورة منهاج الفئة (ب) آليات القيد والقبول وتحديد مستويات الطلاب والمنهاج الخاص بهم، فيما تركز دورة الوسائل التعليمية على تنمية مهارات معلمي اللغات والفيزياء والكيمياء في توظيف الوسائل التعليمية الحديثة داخل الصف.
ولفتت السباعي إلى أن دورة إدارة المستودعات تتناول تطوير آليات تنظيم وإدارة المستودعات المدرسية، في حين تبحث دورة التعليم الشامل والدعم النفسي والاجتماعي سبل تعزيز دمج جميع الطلاب في البيئة التعليمية، وتزويد الكوادر التربوية بالمهارات اللازمة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين.
وتأتي هذه الدورات ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بحمص لتأهيل وتطوير الكوادر التربوية والإدارية، ومواكبة المستجدات في المناهج وأساليب التدريس والإدارة المدرسية.