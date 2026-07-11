كيف يمكن أن يسهم المواطن في تعزيز الأمن؟
معرض “دمشق تجمعنا” يقدّم رؤى تشكيلية تربط فناني الداخل بالاغتراب
شركات محلية في معرض “عالم الجمال” تبحث فرص التعاون والاستثمار
سوريا دون مخدرات.. محاضرة توعوية في ريف القنيطرة
مواطنون يشيدون بسرعة القبض على المتورطين بتفجيرات دمشق
ندوة حوارية بدمشق تبحث الأبعاد الشرعية والقانونية للتحريض على ارتكاب الجرائم
”حرفة تحت الضوء”.. فعالية في قصر العظم لإحياء المهن التراثية المهددة بالاندثار
هكذا كانت أجواء العرض الجماهيري لمباراة المغرب وفرنسا في حديقة المشتل بإدلب
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