كيف يمكن أن يسهم المواطن في تعزيز الأمن؟

كلمة وزير الأوقاف السيد محمد أبو الخير شكري خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
مشاهد من نقل الجيش العربي السوري لعناصر قسد من سجن الأقطان بالرقة إلى محيط مدينة عين العرب
ندوة علمية في كلية التربية بجامعة إدلب حول “الصحة النفسية في الكوارث والأزمات”
إطلاق قناة “السورية” في شهر رمضان، برامج خدمية واجتماعية واقتصادية تلامس قضايا المواطن اليوم
تكريم الطلاب المتفوقين في معهد اللجاة للعلوم الشرعية بريف درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى