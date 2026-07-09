“عالم الجمال”.. افتتاح الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور
ضمن فعالية “من الكهف إلى النور”.. افتتاح أول عيادة للصحة النفسية في مشفى كفربطنا بريف دمشق
جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
افتتاح مركز همم لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في خان أرنبة بالقنيطرة
وفاة شخصين جراء حريق بمركز لبيع محروقات في طفس بريف درعا
وزارة الدفاع تواصل أعمال تركيب الجسر الحربي العائم المؤقت في دير الزور
شركات زيوت المحركات تعرض منتجاتها في معرض سيربترو 2026
افتتاح مكتب للبريد في حي كفرسوسة بدمشق لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البريدية
Sign in to your account
تذكرني