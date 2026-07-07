زهير قراط يتحدث لـ سانا عن اتفاقيات تعاون سورية فرنسية في مجال تطوير القطاع الصحي
الرئيس الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق
افتتاح جسر الرشيد في الرقة وإعادته إلى الخدمة بعد أربعة أشهر من العمل
الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى سوريا
محكمة نمساوية تقضي بسجن ضابطين سابقين في النظام البائد ثماني سنوات
لتسريع ورفع مستوى الخدمات… افتتاح مقر جديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة حماة
طوارئ دير الزور تطلق حملة “معاً فراتنا آمن 2” للحد من حالات الغرق
الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” تواصل عملياتها الجراحية النوعية في مشافي حمص ودرعا
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