زهير قراط يتحدث لـ سانا عن اتفاقيات تعاون سورية فرنسية في مجال تطوير القطاع الصحي

لقاء الهيئة الوطنية للمفقودين مع عائلات المفقودين والمعتقلين في محافظة إدلب
فريق “هالو تراست” يواصل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في ريف إدلب الجنوبي
وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى سواحل بانياس
اختتام ورشة عمل حول الحوكمة والقيادة في تعليم المهن الصحية
آليات جديدة لضبط الأسعار ضمن اجتماع وزارة السياحة مع أصحاب المنشآت السياحية
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