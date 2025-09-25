ندوة حوارية في اللاذقية حول الهوية الثقافية والمجتمعية ودورها في مستقبل سوريا

ماذا قال عمال النظافة والحدائق في محافظة دمشق عن مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 200 بالمئة؟
قطار معرض دمشق الدولي، حين تتحرك الذاكرة على سكة الأمل
ساحة الشهيد عبد الباسط الساروت في حمص، شاهد على تضحيات الثورة السورية المباركة
مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ‏حول آخر تطورات القطاع الكهربائي
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي عدداً من ذوي الإعاقة لمناقشة نظام الانتخابات
