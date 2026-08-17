مدير عام المؤسسة السورية للمعارض: حضور دولي في معرض دمشق يعزز مكانة سوريا الاقتصادية والثقافية

اجتماع في القنيطرة لتنسيق عمل الجمعيات الأهلية وتوحيد الجهود الإنسانية والخدمية
إعادة تشغيل مخبز مارلياس الآلي في طرطوس بطاقة إنتاجية 14 طناً يومياً
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