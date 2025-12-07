فعاليات فنية وثقافية وعروض مسرحية في المتحف الوطني باللاذقية بمناسبة ذكرى التحرير

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري السيد رائد الصالح يطلع على واقع المشاريع التي تنفذها الوزارة والدفاع المدني في محافظة إدلب
جلسات علمية في مؤتمر التعليم الطبي بدمشق تناقش بناء نظام تعليمي مرن خاص بالمهن الصحية في سوريا
تقلب أسعارِ المواد الغذائية وانعكاسه على المواطن والتاجر
مسير تراثي لطلبة كلية الهندسة المعمارية حول أسوار حمص القديمة وأبوابها
أداء صلاة عيد الفطر عند مدخل مخيم اليرموك بدمشق
