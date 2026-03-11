صيانة شاملة للأقسام الطبية في مركز العيس الصحي بريف حلب لتلبية احتياجات أهالي المنطقة

اندلاع حريق في أحراش جبل التركمان بريف اللاذقية وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
مقبرة شهداء الصاروخ الكيماوي على داريا.. ذاكرة جماعية لا تهدأ حتى تحقيق العدالة
تشرين والطليعة يقتسمان نقاط المواجهة في الجولة الـ7 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم
كلمة وزير الطاقة السيد محمد البشير خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
مشاهد لتساقط الثلوج ليلاً مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي
