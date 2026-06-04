بهدف تحسين حركة السير.. إعادة تأهيل طريق حيوي يربط تلبيسة في ريف حمص بالمناطق المجاورة

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انتشار قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية وفرقة UNIT A1 في حي الأشرفية بمدينة حلب لضبط الأمن
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