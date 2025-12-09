الرئيس الشرع: حق الشعب في المعرفة والمساءلة ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة
الرئيس الشرع: أسهمت الدبلوماسية السورية في تغيير جذري لصورة سوريا في الخارج
الرئيس الشرع: النظام البائد أسس لكيان يقوم على اللاقانون ونشر الفساد وأمعن في إفقار الشعب
الرئيس الشرع: هنا الشام من هنا عبرت البشرية ومن هنا ستعود من جديد
الرئيس الشرع: نبارك لكم جميعاً ذكرى تحرير سوريا من الطغيان والاستبداد وعودة الوطن إلى أهله
مشاهد جوية للاحتفالات في ساحة الأمويين وسط دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
من أجواء الاحتفالات الشعبية في القنيطرة بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
احتفالات شعبية في ساحة الساعة بمدينة حمص في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
