سرايا الهندسة في وزارة الدفاع السورية تتلف كمية من مخلفات الحرب في حمص

كلمة محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في ختام حملة “فداء لحماة” المجتمعية
ورشة عمل لوزارة الزراعة حول إدارة حرائق الغابات وتأهيل المواقع المتضررة مؤخراً
انطلاق بطولة اللاذقية للبنش برس برفع الأثقال لانتقاء منتخب المحافظة المشارك في بطولة الجمهورية
من طفل لاجئ في النمسا إلى رمز للأمل والتعليم والعمل
مديرية النقل في إدلب تبدأ بإجراء المقابلات مع العاملين المفصولين من قبل النظام البائد ل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى