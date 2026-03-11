صيانة 1000 مقعد لتوزيعها على المدراس في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي

انطلاق حملة تعزيز اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين في دمشق
مؤتمر صحفي لوزيري المالية والصحة حول تحسين واقع التأمين الصحي
الوزير الشيباني في حوار مع شبكة “CNN”: الوجود المسيحي في سوريا وجود أصيل
كيف احتفلت محافظة ريف دمشق بإطلاق صندوق التنمية السوري؟
مواصلة العمل بتسجيل المركبات الحديثة ونقل الملكية وفق الرسوم المخفضة في مديرية النقل بدمشق
