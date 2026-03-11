دائرة تربية الخيول في زراعة حمص تكثف جهودها لدعم الخيل العربية الأصيلة

وزير الطاقة المهندس محمد البشير لـ سانا: الاتفاقيات الموقعة بين سوريا والسعودية تجسيد ل
الوزير الشعار في الملتقى الاقتصادي السوري الأردني: التبادل التجاري مع الأشقاء العرب عاد
انطلاق بطولة النصر والتحرير الثانية لكرة القدم في الصالات في إدلب
محردة.. جوهرة في ريف حماة تشدو بأغاني الجمال
تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل في محطة ضخ بصرى الشام لتحسين واقع مياه الشرب في المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى