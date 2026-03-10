الصقيع يلحق أضراراً ببعض المحاصيل الزراعية في ريف درعا

المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لـ سانا: حول حملة السويداء منا وفينا
أطباء من الجمعية الطبية السورية يقدمون معاينات وعمليات مجانية في مشفى جمعية البر في حماة
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث حول مشاركة سوريا في المنتدى الدولي “صفر نفايات”
في ظل تحسن الأسواق وانخفاض الأسعار إقبال الأهالي في مدينة جبلة على التبضع مع اقتراب عيد الفطر
مديرية الأوقاف في درعا تنظم الملتقى الدعوي بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
