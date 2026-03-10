الصقيع يلحق أضراراً ببعض المحاصيل الزراعية في ريف درعا
تكثيف الجولات الرقابية على أسواق حلب للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام الباعة بالأسعار
“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في اللاذقية
“المسرح في إدلب.. فن يقاوم القيود والسلاسل” محاضرة في مديرية الثقافة بإدلب
إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في منطقة الطبقة بريف الرقة
أهالي ناحية الشيوخ في ريف حلب يعودون إلى منازلهم بعد 11 عاماً من التهجير
مأدبة إفطار لنحو 700 عامل نظافة في حماة تقديراً لجهودهم
علبي في جلسة لمجلس الأمن: التزام سوريا بنصوص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أصبح عهداً مقدساً
