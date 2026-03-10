أهالي ناحية الشيوخ في ريف حلب يعودون إلى منازلهم بعد 11 عاماً من التهجير

جولة رقابية لفريق من مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على معمل يونيفارما للصناعات الدوائية
كلية طب الأسنان في جامعة إدلب توفّر الرعاية الصحية المجانية للمواطنين
تعزيزات جديدة لقوى الأمن الداخلي في طريقها إلى محافظة الحسكة
زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي
هكذا كان تفاعل الأهالي مع حملة “حلب ست الكل” أمام القلعة الأثرية
