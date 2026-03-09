الشؤون الاجتماعية بدير الزور تجري مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين عن العمل لالتحاقهم بالثورة

ماذا قال الرئيس الشرع عن حرية الإعلام في سوريا؟
وصول 79 مواطناً سورياً إلى محطة القدم بدمشق قادمين من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن
لقاء يجمع الحب مع المسؤولية محافظ ريف دمشق يحتضن أطفال المحافظة في يومهم العالمي
حملة “أهل العز لا ينسون”.. نموذج للتعاون والتكاتف المجتمعي
نادي قاسيون الرياضي.. مواهب متجددة ومستويات مهارية واعدة
