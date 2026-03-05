حركة الأسواق في مدينة معرة مصرين بريف إدلب قُبيل أذان المغرب

انطلاق امتحانات طلاب السنة الأولى في معهد إعداد المدرسين بدير الزور
جلسة حوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة إدلب
طب الأعشاب في المجتمع السوري.. حضور أساسي واهتمام متزايد إلى جانب الأدوية المصنعة
تأهيل مديرية السجل المؤقت بدمشق لتعزيز كفاءة الخدمات الإدارية
استمرار العمل لإعادة تأهيل خط التوتر 66 الواصل بين محطتي كهرباء درعا والعجمي
