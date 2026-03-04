إفطار جماعي لطلاب جامعة إدلب لتعزيز التواصل والحوار بين الطلبة ورئاسة الجامعة

كلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع خلال معايدة جرحى معارك التحرير
مجلس مدينة منبج يبدأ تأهيل مداخل المدينة المتضررة وتزفيت الطرقات الرئيسية
مشاركة واسعة في مسير دمشق للدراجات الهوائية دعماً للبيئة
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في حلب حول انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية وتحسن سعر صرف الليرة السورية
محافظو دمشق وإدلب وحلب يتحدثون عن أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة
